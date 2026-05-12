19:42, 12 мая 2026

Мошенники придумали схему с борщевиком для обмана россиян

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Мошенники придумали новый способ по обману россиян. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, в основе схемы борьба с борщевиком. Владельцам загородных участков и дач приходят сообщения от якобы земельного надзора и местных властей с информацией о том, что из-за зарослей вредного растения собственнику земли грозит штраф в 50 тысяч рублей. Мошенники предлагают способ сократить расходы: перейти по ссылке и оплатить меньшую сумму. Дальше человек попадает на поддельный сайт «Госуслуг» и там его уже обрабатывают коллеги мошенников.

Ранее МВД сообщило, что мошенники начали связываться с россиянами от имени Государственной фельдъегерской службы (ГФС).

