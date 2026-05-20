В российском регионе пара получила сроки за шпионаж

В Крыму пару осудили за шпионаж в пользу Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, местный житель, являясь противником проведения специальной военной операции (СВО), в 2024 году вступил в контакт в представителем Службы безопасности Украины (СБУ) и сообщил ему, что готов оказывать содействие в деятельности против России.

Он получил от куратора задание собрать и передать информацию о вооружении и технике, расположенной в Ялте. Для этой деятельности он привлек свою сожительницу гражданку Украины.

В июле 2024 года он произвел фотосъемку военной техники, а его сообщница сняла военные корабли. После чего все данные они передали представителю иностранного государства через один из мессенджеров.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли их противоправную деятельность.

Суд признал мужчину виновным в госизмене и приговорил к 17 годам колонии строгого режима. Женщина признана виновной в шпионаже и приговорена к 15 годам колонии общего режима.

