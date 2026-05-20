Размер скидки на продажу квартиры при разводе подсчитали

Риелтор Закоян: Конфликтный развод снижает цену на квартиру на 15-20 %

Продавая квартиру после конфликтного развода, россияне могут скидывать до 15-20 процентов от изначальной стоимости. Такие данные приводит риелтор компании «Этажи» Григор Закоян, которого цитируют РИА Новости.

В случае продажи совместной недвижимости на фоне затяжного развода россияне готовы подвинуться в среднем на 5-10 процентов. При этом срок продажи может растянуться на 30-60 процентов по сравнению с аналогичными лотами, но без конфликтного развода.

В России доля сделок, связанных с разделом имущества после расторжения брака, составляет около 1-3 процента. Труднее всего, по опыту эксперта, продавать квартиры, купленные в браке в ипотеку. Также проблематично реализовывать квартиры, приобретенные с использованием маткапитала и с выделенными детям долями, а также объекты, права на которые начинают оспаривать при продаже.

При текущих обстоятельствах, когда покупательский спрос сократился, а конкуренция между продавцами растет, рынок особенно остро реагирует на любые юридические риски. Сегодня покупатель предпочтет дешевой квартире с возможными юридическими рисками дорогую, но с гарантированным правом собственности.

Ранее стало известно о неочевидном последствии ужесточения семейной ипотеки. После того, как власти запретили выдавать более одного льготного кредита на семью, россияне стали чаще разводиться. Благодаря фиктивному разводу, когда один ребенок остается с матерью, а другой — с отцом, каждый из родителей может воспользоваться льготной ипотекой.