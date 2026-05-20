Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:17, 20 мая 2026Экономика

Германию предупредили об исходящей от Китая опасности

The Guardian: Успехи Китая грозят Германии крахом промышленности и безработицей
Кирилл Луцюк

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Германии пора перестать восхищаться успехами Китая на европейском рынке, так как в противном случае она столкнется с деиндустриализацией, сравнимой с той, которую пережили США четверть века назад. Такие выводы, как сообщило The Guardian, сделали эксперты Центра европейских реформ (CER).

По их словам, настало время серьезно говорить о «Китайском шоке 2.0». Первый имел место 25 лет назад в США, когда всплеск дешевого китайского импорта опустошил города на американском Среднем Западе. В Центре обратили внимание, что профицит торгового баланса Китая с Германией удвоился в период с 2024 по 2025 год, увеличившись с 12 миллиардов долларов до 25 миллиардов. Это обернулось торговым дисбалансом в 94 миллиарда долларов. Это означает, что ведущая экономика Евросоюза рискует повторить судьбу США, где «Китайский шок 1.0» привел не только к потере до 2,5 миллиона рабочих мест, но и к росту числа случаев добровольного ухода из жизни, разводов и наркомании.

Эксперты предупредили, что в настоящее время под угрозой находятся немецкие города, известные автомобилестроением и машиностроением, такие как Вольфсбург и Штутгарт. Германию Центр критикует за нерешительность в ситуации, когда Китай уже отвоевал значительную часть немецкой промышленности.

Материалы по теме:
Китай годами скрывал проблемы в экономике. Чем это обернулось?
Китай годами скрывал проблемы в экономике.Чем это обернулось?
3 января 2024
Экономика Китая стремительно растет. Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
Экономика Китая стремительно растет.Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
22 марта 2024

В CER также обратили внимание, что сегодня Пекин реализует проект «10 000 маленьких гигантов», который направлен конкретно против немецкого среднего бизнеса.

В такой ситуации Берлину советуют перейти в наступление и поддержать Париж в его борьбе с продвижением Китая на европейские рынки.

По данным Федерального статистического управления ФРГ, в I квартале 2026 года Германия столкнулась с падением занятости на 486 тысяч человек, или на 1,1 процента, если сравнивать с IV кварталом 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В стране НАТО забили тревогу из-за угрозы беспилотников. На перехват подняли авиацию, политические лидеры спрятались в убежище

    Значение визита Путина в Китай раскрыли

    Российским родителям назвали способы пережить экзамены у подростков

    Поставки продовольствия из России в страну НАТО взлетели

    Трамп обвинил Тайвань в краже

    Названы плохо переносящие жару породы собак

    Россиянка лишилась всех зубов после лечения в госклинике

    Загадочный запах смартфонов Samsung объяснили

    Изнывающим от жары москвичам выдали бесплатную воду

    Генерал предрек начало третьей мировой войны в случае запуска дронов по России из Латвии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok