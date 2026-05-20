Подход России и Китая к будущему мира описали

14:52, 20 мая 2026МирЭксклюзив

Экономист Заклязьминская: Россия и Китай продвигают идею справедливого мира
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Россия и Китай продвигают идею справедливого мира, что нашло отражение в подписанной лидерами стран Декларации о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. На это в комментарии «Ленте.ру» указала кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Екатерина Заклязьминская.

«Это идея справедливого мира, где государства имеют равные права и возможности на свое развитие. И такая модель становится все более привлекательной — как минимум в странах глобального большинства», — заметила она.

По словам экономиста, фиксация этой идеи в декларации, которую подписали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, показывает, что стороны не свернут с намеченного курса и будут продвигать идею многополярного мира. Этот подход, как заметила эксперт, принципиально отличается от курса США, которые выстраивают отношения с другими странами мира через принуждение и блоковую логику.

Ранее Си Цзиньпин выступил с тревожным заявлением о международных отношениях. Он рассказал, что в мире наблюдается хаос и раскол, хотя народы стремятся к сотрудничеству.

