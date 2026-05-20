Укрепление рубля описали словами «никуда не денешься»

Экономист Ракша: Укрепление рубля напрямую связано с ростом мировых цен на нефть

Усиление рубля напрямую связано с ростом мировых цен на нефть, поэтому валюта останется крепкой, пока не подешевеет сырье. Словами «тут никуда не денешься» описал ситуацию на рынке экономист Денис Ракша, его цитирует «Радио КП».

По словам эксперта, последние годы российская валюта меньше зависела от нефтяных котировок из-за действия бюджетного правила. После того как российский Минфин на фоне конфликта на Ближнем Востоке приостановил действие механизма, ситуация изменилась вслед за резким ростом цен на нефть.

Многие участники рынка, как то власти и экспортеры, предпочли бы видеть рубль более слабым, при этом импортеры получают выгоду от укрепления валюты лишь частично. До тех пор, пока напряженность между Ираном и Соединенными Штатами сохраняется, а риски для экспорта нефти из стран Персидского залива продолжают угрожать рынку дефицитом, положение не изменится.

«Так что крепкий рубль мы будем иметь до тех пор, пока у нас высокие цены на нефть. Тут никуда не денешься», — добавил Ракша.

По мнению аналитика фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алины Попцовой, укреплению рубля способствует комбинация нескольких факторов. Хорошие позиции российской валюты поддерживает то, что импорт растет медленнее ожиданий из-за охлаждения потребительского и инвестиционного спроса, а движение капитала за рубеж и на внутренний контур ограничено. Одновременно из-за ближневосточного конфликта растут экспортные доходы за счет возросших цен на нефть и газ. Наконец, ключевым фактором динамики курса в условиях оторванности от международного рынка стали операции Банка России по продаже иностранной валюты и незначительные покупки со стороны Минфина.