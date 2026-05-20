Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:14, 20 мая 2026Из жизни

Названы плохо переносящие жару породы собак

Ветеринар Руденко: Брахицефальные породы хуже переносят жару
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Некоторые породы собак переносят жару хуже, чем другие, из-за особенностей строения морды, поэтому их владельцам стоит быть бдительными при высоких температурах. Об этом в беседе с RT предупредил доктор ветеринарных наук Андрей Руденко.

Врач отметил, что жара крайне опасна для собак, так как они практически не потеют и охлаждаются в основном через дыхание и частично через подушечки лап. «В группе повышенного риска находятся брахицефальные породы — мопсы, французские бульдоги, пекинесы, боксеры», — заявил он. Помимо брахицефалов особого внимания, по словам ветеринара, требуют щенки, пожилые животные, питомцы с лишним весом, густой шерстью и заболеваниями сердца или дыхательной системы.

Материалы по теме:
Французский бульдог: все о породе, характере, воспитании и уходе за собакой
Французский бульдог:все о породе, характере, воспитании и уходе за собакой
20 августа 2025
Порода мопс: описание собак, особенности их характера и содержания
Порода мопс:описание собак, особенности их характера и содержания
31 мая 2024
Какие собаки самые умные? Топ-10 пород по интеллекту и способности к обучению
Какие собаки самые умные?Топ-10 пород по интеллекту и способности к обучению
14 декабря 2023

Также Руденко назвал первые признаки перегрева: собака начинает тяжело и часто дышать с открытой пастью, становится вялой, ищет тень и холодный пол, может отказываться от прогулки или воды. Если не оказать помощь, симптомы могут стать более пугающими, среди них покраснение слизистых, слабость, нарушение координации, дрожь, рвота и даже потеря сознания.

В случае перегрева врач призвал увести животное с жары и постараться снизить температуру его тела. При этом Руденко подчеркнул, что не стоит прибегать к радикальным мерам, так как это может сделать только хуже.

Многие владельцы начинают паниковать и пытаются резко охладить животное ледяной водой, но это ошибка. Слишком холодная вода может вызвать спазм сосудов и ухудшить состояние. Охлаждать питомца нужно постепенно: перенести в тень или прохладное помещение, предложить воду, смочить лапы, живот и область паха прохладной, но не ледяной водой

Андрей Руденкодоктор ветеринарных наук

Чтобы избежать подобных проблем, ветеринар рекомендовал обеспечить собаке постоянный доступ к воде, гулять с ней только рано утром и вечером, а также ни в коем случае не оставлять в салоне автомобиля в жару.

Ранее ветеринар Дарья Богданова рекомендовала использовать для охлаждения собак и кошек влажные полотенца или специальные гелевые коврики. При этом она призвала не стричь питомцев «под ноль», так как шерсть служит естественным барьером от перегрева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В стране НАТО забили тревогу из-за угрозы беспилотников. На перехват подняли авиацию, политические лидеры спрятались в убежище

    Значение визита Путина в Китай раскрыли

    Российским родителям назвали способы пережить экзамены у подростков

    Поставки продовольствия из России в страну НАТО взлетели

    Трамп обвинил Тайвань в краже

    Названы плохо переносящие жару породы собак

    Россиянка лишилась всех зубов после лечения в госклинике

    Загадочный запах смартфонов Samsung объяснили

    Изнывающим от жары москвичам выдали бесплатную воду

    Генерал предрек начало третьей мировой войны в случае запуска дронов по России из Латвии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok