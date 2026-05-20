Названы плохо переносящие жару породы собак

Ветеринар Руденко: Брахицефальные породы хуже переносят жару

Некоторые породы собак переносят жару хуже, чем другие, из-за особенностей строения морды, поэтому их владельцам стоит быть бдительными при высоких температурах. Об этом в беседе с RT предупредил доктор ветеринарных наук Андрей Руденко.

Врач отметил, что жара крайне опасна для собак, так как они практически не потеют и охлаждаются в основном через дыхание и частично через подушечки лап. «В группе повышенного риска находятся брахицефальные породы — мопсы, французские бульдоги, пекинесы, боксеры», — заявил он. Помимо брахицефалов особого внимания, по словам ветеринара, требуют щенки, пожилые животные, питомцы с лишним весом, густой шерстью и заболеваниями сердца или дыхательной системы.

Также Руденко назвал первые признаки перегрева: собака начинает тяжело и часто дышать с открытой пастью, становится вялой, ищет тень и холодный пол, может отказываться от прогулки или воды. Если не оказать помощь, симптомы могут стать более пугающими, среди них покраснение слизистых, слабость, нарушение координации, дрожь, рвота и даже потеря сознания.

В случае перегрева врач призвал увести животное с жары и постараться снизить температуру его тела. При этом Руденко подчеркнул, что не стоит прибегать к радикальным мерам, так как это может сделать только хуже.

Многие владельцы начинают паниковать и пытаются резко охладить животное ледяной водой, но это ошибка. Слишком холодная вода может вызвать спазм сосудов и ухудшить состояние. Охлаждать питомца нужно постепенно: перенести в тень или прохладное помещение, предложить воду, смочить лапы, живот и область паха прохладной, но не ледяной водой Андрей Руденко доктор ветеринарных наук

Чтобы избежать подобных проблем, ветеринар рекомендовал обеспечить собаке постоянный доступ к воде, гулять с ней только рано утром и вечером, а также ни в коем случае не оставлять в салоне автомобиля в жару.

Ранее ветеринар Дарья Богданова рекомендовала использовать для охлаждения собак и кошек влажные полотенца или специальные гелевые коврики. При этом она призвала не стричь питомцев «под ноль», так как шерсть служит естественным барьером от перегрева.