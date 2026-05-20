Дотком: премьер Британии Стармер хочет эскалировать конфликт с РФ ради власти

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет эскалировать конфликт с Россией ради удержания власти. С таким заявлением в соцсети Х выступил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

«Стармер хочет, чтобы конфликт с Россией обострился. Это его последний шанс остаться у власти. Посмотрите, что будет с Украиной в ближайшие 2-3 недели», — написал он.

Ранее Дотком выразил обеспокоенность после заявления Службы внешней разведки России о планах Европейского союза разработать собственное оружие массового поражения.