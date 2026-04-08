Дотком заявил, что ядерное оружие не должно попасть к Каллас и фон дер Ляйен

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, выразил обеспокоенность после заявления Службы внешней разведки (СВР) России о планах Европейского союза (ЕС) разработать собственное оружие массового поражения. Своим мнением он поделился на странице в социальной сети X.

«Можете себе представить, что бы случилось, если бы у Урсулы (фон дер Ляйен — прим. «Ленты.ру») и Каи Каллас было ядерное оружие?» — написал он.

Ранее пресс-бюро СВР России сообщило, что лидеры стран Евросоюза тайно прорабатывают вопрос о создании собственного ядерного оружия для укрепления своих позиций на востоке. По мнению российской службы, Урсула фон дер Ляйен и ее партнеры хотят «зловещей славы главарей гитлеровской Германии», которые развязали Вторую мировую войну. В СВР РФ отметили, что подобные решения подрывают архитектуру безопасности и систему нераспространения оружия массового уничтожения.