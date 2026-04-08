12:09, 8 апреля 2026

Стало известно о планах ЕС по созданию ядерного оружия

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: petroleum man / Shutterstock / Fotodom  

Руководство Евросоюза (ЕС) приступило к тайной проработке вопроса о создании собственного ядерного оружия ради «похода на восток». Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, передает ТАСС.

В СВР назвали эти планы «пробитием дна безумия» и политической безответственностью. В разведке подчеркнули, что в Брюсселе действуют из-за патологической русофобии.

В СВР также провели параллель между нынешним руководством ЕС и нацистской Германией. По мнению российских разведчиков, Урсула фон дер Ляйен и ее соратники мечтают о «зловещей славе главарей гитлеровской Германии», развязавших Вторую мировую войну.

В сообщении указывается, что такие шаги подрывают глобальную архитектуру безопасности и систему нераспространения оружия массового уничтожения.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Франция и Великобритания работают над предоставлением Украине ядерной бомбы. Отмечалось, что в Европе планируют замаскировать операцию под самостоятельную разработку украинцев.

