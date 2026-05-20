Россия получила право на поставки одного вида продукции в Китай

Минсельхоз: Россия получила право на экспорт комбикормов в Китай

Власти Китая разрешили российским экспортерам отправлять на свой рынок комбикорма. Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ.

Комбинированный корм представляет собой сухую, однородную смесь измельченного зерна, белковых компонентов, витаминов и минералов. Он обеспечивает сбалансированный рацион питания для сельскохозяйственных животных и птицы.

Протокол о ветеринарных и санитарных требованиях к комбикормам подписали глава Минсельхоза Оксана Лут и руководитель Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Ключевым условием экспорта российских комбикормов в Китай станет их соответствие утвержденным стандартам качества.

Китай периодически расширяет перечень товаров, разрешенных к импорту из России, преимущественно в сфере агропромышленного комплекса. Ранее власти КНР сняли ограничения на экспорт сои, кукурузы и риса со всех регионов РФ. Кроме того, азиатская страна сняла ограничения на поставки российской свинины и субпродуктов. После этого экспорт этого вида мяса из РФ в КНР вырос на 57 процентов с января по 15 мая 2026 года. Резкое наращивание поставок российской свинины в Китай эксперты связали в том числе с падением спроса на этот вид мяса на внутреннем рынке.