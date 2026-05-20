13:30, 20 мая 2026

Наемник ВСУ из европейской страны получил ранение и заработал миллионы на войне с Россией

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Донецкой народной республике (ДНР) утвердили обвинительное заключение по уголовному делу 35-летнего гражданина Хорватии Луки Штимача. Об этом «Ленте.ру »сообщили в Генпрокуратуре России.

По данным следствия, гражданин европейской страны в марте 2022 года через Венгерскую границу въехал на территорию Украины и поступил наемников в интернациональный легион Вооруженных сил Украины (ВСУ). После обучения на полигоне он принимал участие в боевых действиях против российской армии пока не получил осколочное ранение в боях за село Терновая. После лечения он вновь влился в ряды ВСУ и до ноября 2025 года продолжал участвовать в боевых действиях.

После он вернулся на родину с вознаграждением свыше трех миллионов рублей. В России он обвиняется по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Штимач объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что осужденный на 15 лет заключения в колонии строгого режима в России британский наемник Хэйден Дэвис заявил, что чувствует себя брошенным Лондоном.

