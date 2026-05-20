Тревожным людям посоветовали сдать один анализ

Гематолог Камео: Дефицит витамина B12 приводит к повышенной тревожности
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Гематолог Родольфо Камео заявил, что людям с повышенной тревожностью необходимо сдать один анализ. Такой совет он дал в беседе с изданием Metropoles.

По словам Камео, дефицит витамина B12 может маскироваться под тревожное расстройство. Этот вид анемии также приводит к таким психическим и неврологическим проблемам, как депрессия, деменция и психоз, подчеркнул он.

При нехватке витамина B12 появляются раздражительность, постоянная усталость, учащенное сердцебиение и трудности с концентрацией внимания, добавил доктор. Эти симптомы многие люди принимают за эмоциональное истощение, поэтому обращаются не к тем врачам. При этом Камео подчеркнул, что большинство случаев тревожности все же не связаны с дефицитом витамина B12.

Ранее психиатр Антон Гребенюков перечислил признаки эмоционального выгорания. Так, он призвал обратить внимание на внезапное возникновение цинизма и утрату эмпатии.

