Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:03, 22 мая 2026Путешествия

Турист отправился в поход на Мачу-Пикчу, провалился сквозь ограждение и не выжил

PerthNow: Турист упал с высоты 300 метров на Мачу-Пикчу в Перу и не выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Anita in travel / Shutterstock / Fotodom

52-летний путешественник отправился в Перу и не выжил во время похода в город инков — он провалился сквозь ограждение на историческом объекте. Об этом сообщило издание PerthNow.

Трагедия произошла 20 мая. Полицейский из Австралии Мэттью Кэмерон Патрон находился в группе туристов, отправившихся к цитадели Мачу-Пикчу. Когда мужчина шел по деревянному мосту, он споткнулся и попытался ухватиться за деревянные перила, однако они не выдержали — турист рухнул в ущелье вместе с ними.

Материалы по теме:
«Минута страсти с пантерой приведет к госпитализации» Хищник дома: настоящая дружба, правонарушение или болезнь?
«Минута страсти с пантерой приведет к госпитализации»Хищник дома: настоящая дружба, правонарушение или болезнь?
26 января 2017
Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом
Почему туристы иногда исчезают бесследноОб отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом
17 июня 2016

Патрон упал с высоты 300 метров. Его тело эвакуировали с участка тропы на крутом склоне, известного как «50 ступенек». На данный момент власти расследуют обстоятельства трагедии и выясняют, была ли туристическая компания официально зарегистрирована. «Семья была для Мэтта самым важным. Он был предан своей жене, с которой прожил 31 год, и своим трем детям. Он обожал нас. А мы обожали его», — сказали родственники австралийца.

Ранее автобус с туристами упал с обрыва в Перу и попал на видео. В салоне экскурсионного транспорта находились 27 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Украины заявил о переломном моменте в конфликте

    На Алтае создадут национальный парк для одного исчезающего вида животных

    Российским школьникам описали наряд на выпускной из обычных вещей

    Букмекеры оценили шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ после ухода Гвардиолы

    Обнаружен способ уменьшить вред для мозга при отказе от алкоголя

    Россиянам напомнили о соблюдении правил при продаже картофеля с огорода

    Крупнейший российский автопроизводитель отказался от сокращенного графика работы

    Россия запросила экстренное заседание СБ ООН после удара ВСУ по общежитию с детьми

    В ЦБ оказались в шоке из-за цен на жилье

    Стало известно о засоре из гречки после расправы над бывшим мэром Самары

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok