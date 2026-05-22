Турист отправился в поход на Мачу-Пикчу, провалился сквозь ограждение и не выжил

52-летний путешественник отправился в Перу и не выжил во время похода в город инков — он провалился сквозь ограждение на историческом объекте. Об этом сообщило издание PerthNow.

Трагедия произошла 20 мая. Полицейский из Австралии Мэттью Кэмерон Патрон находился в группе туристов, отправившихся к цитадели Мачу-Пикчу. Когда мужчина шел по деревянному мосту, он споткнулся и попытался ухватиться за деревянные перила, однако они не выдержали — турист рухнул в ущелье вместе с ними.

Патрон упал с высоты 300 метров. Его тело эвакуировали с участка тропы на крутом склоне, известного как «50 ступенек». На данный момент власти расследуют обстоятельства трагедии и выясняют, была ли туристическая компания официально зарегистрирована. «Семья была для Мэтта самым важным. Он был предан своей жене, с которой прожил 31 год, и своим трем детям. Он обожал нас. А мы обожали его», — сказали родственники австралийца.

