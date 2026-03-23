Автобус с туристами упал с обрыва в Перу и попал на видео

Кадры публикует издание Peru21.

Трагедия произошла рано утром 22 марта. В салоне экскурсионного автобуса, следовавшего до горы Раджунтай, находились 27 человек, включая водителя, путешественников и гидов. Уточняется, что на сложном участке дороги транспортное средство упало с обрыва, пролетело 80 метров и перевернулось. На кадрах можно увидеть лежащий на крыше автобус, рядом с которым на склоне разбросаны вещи, вероятно, выпавшие при падении.

Сообщается, что в аварии не выжили восемь человек, пострадали еще 20. Некоторые из них находятся в больницах в тяжелом состоянии.

