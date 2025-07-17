Азербайджанского бойца MMA Джавида Рзаева лишили российского гражданства

Азербайджанского бойца смешанного стиля (MMA) Джавида Рзаева, назвавшего российского спортсмена «русской свиньей», лишили российского гражданства.

В сети появились кадры, на которых сотрудник ФСБ зачитывает спортсмену основание для выдворения из Росссии. Рзаеву вменяют совершение действий, «негативно влияющих на политическую и социальную стабильность страны». Боец отказался от предложения ознакомиться с документом и сразу поставил под ним свою подпись.

Инцидент произошел в июле 2024 года на турнире организации Hardcore FC. Рзаев после боя устроил перепалку со скандально известным Артуром Кулинским и оскорбил его, а также вышел из октагона и попытался устроить драку. Сразу после этого он извинился перед россиянином, назвал себя дураком и безмозглым бараном и заявил, что сам считает себя русским.

Также Рзаев оказался участником драки в одном из московских баров. Боец MMA заявил, что отдыхал с друзьями в ресторане, когда на него напал некий Данил Сидоров. «Подрались мы с ним, навтыкал ему немножко. Объяснил, где раки зимуют», — поделился подробностями он.

Карьера Рзаева после оскорбления завершилась

Федерация бокса России подала заявление на Рзаева в Генеральную прокуратуру. Также принято решение о пожизненной дисквалификации спортсмена.

Фото: страница Джавида Рзаева во «ВКонтакте»

Лига Hardcore Fighting также отстранила спортсмена от поединков. В организации заявили, что спортсмен не может драться под эгидой промоушена после оскорблений на национальной почве. Несмотря на это, Федерация бокса России (ФБР) лишила лигу лицензии, запретив проводить бои и турниры. «Причиной таких санкций стали грубые и систематические нарушения ими Правил вида спорта "бокс" и регламентов взаимодействия субъектов кулачного боя, взаимодействия субъектов профессионального боя», — объяснили в ФБР.

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в разговоре с «Лентой.ру» высказал мнение: «Рзаева по-человечески наказать абсолютно точно надо было. Уровень ксенофобии, который могут себе позволять те или иные люди, регулируется правилами. В уставе федерации конкретно записано, что это недопустимо и возможна дисквалификация, что, собственно, и было сделано. Недопустимо себя вести подобным образом. Я думаю, что, может быть, это и послужит примером для всех остальных», — заявил он.

Отношения между Россией и Азербайджаном ухудшились

9 июля из России депортировали главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова. Перед вылетом в Баку из московского Шереметьево он заявил, что решение о депортации стало для него неожиданностью. На вопрос о том, почему его выдворяют по причине угрозы национальной безопасности России, Играгимов заявил, что не знает. Однако признался, что «чуть-чуть расстроился» из-за необходимости покинуть Россию, в которой он прожил 30 лет.

Также стало известно, что азербайджанцев стали подвергать дополнительным проверкам в аэропортах России. Иностранцев спрашивают, много ли у них знакомых среди граждан Украины и знают ли они тех, кто уехал в Сирию. Более того, рассказали очевидцы, приезжающих граждан проверяют на возможную причастность к экстремизму.

Конфликт между между бывшими республиками СССР разгорелся после задержаний в Свердловской области граждан Азербайджана. Сразу после этого в Азербайджане начали задерживать россиян, в том числе руководство редакции «Sputnik Азербайджан» (новостное агентство, как и РИА Новости, входит в состав МИА «Россия сегодня»).