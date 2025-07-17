Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Партизан
Сегодня
22:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Андрей Рублёв
Завтра
04:00 (Мск)
Эмилио Нава
Лос-Кабос
Динамо М
Завтра
20:30 (Мск)
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
Торпедо М
19 июля
13:00 (Мск)
Челябинск
Россия — Лига PARI|1-й тур
08:51, 17 июля 2025Спорт

Извинения не помогли. Азербайджанского бойца MMA Рзаева, назвавшего россиянина «русской свиньей», лишили гражданства РФ

Азербайджанского бойца MMA Джавида Рзаева лишили российского гражданства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Readovka

Азербайджанского бойца смешанного стиля (MMA) Джавида Рзаева, назвавшего российского спортсмена «русской свиньей», лишили российского гражданства.

В сети появились кадры, на которых сотрудник ФСБ зачитывает спортсмену основание для выдворения из Росссии. Рзаеву вменяют совершение действий, «негативно влияющих на политическую и социальную стабильность страны». Боец отказался от предложения ознакомиться с документом и сразу поставил под ним свою подпись.

Материалы по теме:
«Панин в бою с внуком Пугачевой падал без ударов» Как миллионы россиян влюбились в ММА и сутками смотрят на пощечины?
«Панин в бою с внуком Пугачевой падал без ударов»Как миллионы россиян влюбились в ММА и сутками смотрят на пощечины?
29 ноября 2024
Русский десантник покоряет UFC. Павлович нокаутировал американца Блейдса в первом раунде и стал ближе к чемпионству
Русский десантник покоряет UFC.Павлович нокаутировал американца Блейдса в первом раунде и стал ближе к чемпионству
23 апреля 2023

Инцидент произошел в июле 2024 года на турнире организации Hardcore FC. Рзаев после боя устроил перепалку со скандально известным Артуром Кулинским и оскорбил его, а также вышел из октагона и попытался устроить драку. Сразу после этого он извинился перед россиянином, назвал себя дураком и безмозглым бараном и заявил, что сам считает себя русским.

Также Рзаев оказался участником драки в одном из московских баров. Боец MMA заявил, что отдыхал с друзьями в ресторане, когда на него напал некий Данил Сидоров. «Подрались мы с ним, навтыкал ему немножко. Объяснил, где раки зимуют», — поделился подробностями он.

Карьера Рзаева после оскорбления завершилась

Федерация бокса России подала заявление на Рзаева в Генеральную прокуратуру. Также принято решение о пожизненной дисквалификации спортсмена.

Фото: страница Джавида Рзаева во «ВКонтакте»

Лига Hardcore Fighting также отстранила спортсмена от поединков. В организации заявили, что спортсмен не может драться под эгидой промоушена после оскорблений на национальной почве. Несмотря на это, Федерация бокса России (ФБР) лишила лигу лицензии, запретив проводить бои и турниры. «Причиной таких санкций стали грубые и систематические нарушения ими Правил вида спорта "бокс" и регламентов взаимодействия субъектов кулачного боя, взаимодействия субъектов профессионального боя», — объяснили в ФБР.

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в разговоре с «Лентой.ру» высказал мнение: «Рзаева по-человечески наказать абсолютно точно надо было. Уровень ксенофобии, который могут себе позволять те или иные люди, регулируется правилами. В уставе федерации конкретно записано, что это недопустимо и возможна дисквалификация, что, собственно, и было сделано. Недопустимо себя вести подобным образом. Я думаю, что, может быть, это и послужит примером для всех остальных», — заявил он.

Отношения между Россией и Азербайджаном ухудшились

9 июля из России депортировали главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова. Перед вылетом в Баку из московского Шереметьево он заявил, что решение о депортации стало для него неожиданностью. На вопрос о том, почему его выдворяют по причине угрозы национальной безопасности России, Играгимов заявил, что не знает. Однако признался, что «чуть-чуть расстроился» из-за необходимости покинуть Россию, в которой он прожил 30 лет.

Материалы по теме:
«Хозяин спросил, не террористка ли она» Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
«Хозяин спросил, не террористка ли она»Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
1 июля 2024
«Он был среди неприкасаемых» В Москве задержали одного из главных воров в законе Азербайджана. Что ждет преступный мир России?
«Он был среди неприкасаемых»В Москве задержали одного из главных воров в законе Азербайджана. Что ждет преступный мир России?
10 июля 2025

Также стало известно, что азербайджанцев стали подвергать дополнительным проверкам в аэропортах России. Иностранцев спрашивают, много ли у них знакомых среди граждан Украины и знают ли они тех, кто уехал в Сирию. Более того, рассказали очевидцы, приезжающих граждан проверяют на возможную причастность к экстремизму.

Конфликт между между бывшими республиками СССР разгорелся после задержаний в Свердловской области граждан Азербайджана. Сразу после этого в Азербайджане начали задерживать россиян, в том числе руководство редакции «Sputnik Азербайджан» (новостное агентство, как и РИА Новости, входит в состав МИА «Россия сегодня»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Извинения не помогли. Азербайджанского бойца MMA Рзаева, назвавшего россиянина «русской свиньей», лишили гражданства РФ

    Стало известно о нетривиальном применении «Князя Вандала Новгородского» в зоне СВО

    Стрельба полиции по отказавшемуся пройти освидетельствование россиянину попала на видео

    На Украине признали продвижение российских войск близ Волчанска

    Зеленский предложил Раде кандидатуру нового премьера

    Медведь отобрал шашлыки у россиян и попал на видео

    Популярная модель снялась без трусов для журнала

    Двое российских бойцов месяц голодали и удерживали поселок в зоне СВО

    Россиянка побывала в Южной Корее и раскрыла секреты красоты местных женщин

    Младенцы с ДНК троих родителей родились в Великобритании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости