Назвавшего соперника «русской свиньей» азербайджанского спортсмена лишили гражданства РФ

Назвавшего соперника «русской свиньей» бойца ММА Рзаева лишили гражданства РФ

Азербайджанского экс-бойца смешанного стиля (ММА) Джавида Рзаева, назвавшего соперника Артура Кулинского «русской свиньей», лишили российского гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативные сводки».

Как уточняет Telegram-канал Readovkа, спортсмену вменяют совершение действий, «негативно влияющих на политическую и социальную стабильность страны».

В июле 2024 года Рзаев на турнире организации Hardcore поспорил с Кулинским и назвал его «русской свиньей. После этого он извинился перед соперником, но был отстранен от поединков.