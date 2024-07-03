Назвавшего соперника «русской свиньей» бойца MMA отстранили от поединков

Hardcore Fighting отстранила бойца Рзаева за оскорбления на национальной почве

Лига Hardcore Fighting отстранила азербайджанского бойца смешанного стиля (ММА) Джавида Рзаева, назвавшего соперника Артура Кулинского «русской свиньей», от поединков. Об этом сообщает РИА Новости.

В организации заявили, что спортсмен не может драться под эгидой промоушена после оскорблений на национальной почве. Hardcore Fighting рассчитывает, что боец выскажет гражданскую позицию и ответит за сказанное.

Ранее Федерация бокса России подала заявление в Генеральную прокуратуру на Рзаева. Отмечается, что Федерация провела проверку из-за инцидента, который произошел 22 мая 2024 года на соревнованиях Кулачной лиги Hardcore FC. По ее итогам было подано заявление в Генпрокуратуру, а также принято решение о дисквалификации спортсмена.

22 мая Рзаев одержал победу над россиянином Сергеем Приходько в рамках турнира организации Hardcore. После этого Рзаев вступил в перепалку с другим бойцом ММА Артуром Кулинским и назвал его «русской свиньей».