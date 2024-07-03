Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Аслан Карацев
Сегодня
13:00 (Мск)
Карен Хачанов
Уимблдон (м)
Донна Векич
Сегодня
18:00 (Мск)
Эрика Андреева
Уимблдон (ж)
Слоан Стивенс
Сегодня
17:10 (Мск)
Диана Шнайдер
Уимблдон (ж)
Чжу Линь
Сегодня
16:30 (Мск)
Анастасия Павлюченкова
Уимблдон (ж)
Александр Мюллер
Сегодня
15:40 (Мск)
Даниил Медведев
Уимблдон (м)
Дарья Касаткина
Сегодня
18:30 (Мск)
Юрико Миядзаки
Уимблдон (ж)
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Партизан
BetBoom Братский Кубок|1-й тур
15:05, 3 июля 2024Спорт

Назвавшего соперника «русской свиньей» бойца MMA отстранили от поединков

Hardcore Fighting отстранила бойца Рзаева за оскорбления на национальной почве
Джавид Рзаев

Джавид Рзаев. Фото: @djavid_rz

Лига Hardcore Fighting отстранила азербайджанского бойца смешанного стиля (ММА) Джавида Рзаева, назвавшего соперника Артура Кулинского «русской свиньей», от поединков. Об этом сообщает РИА Новости.

В организации заявили, что спортсмен не может драться под эгидой промоушена после оскорблений на национальной почве. Hardcore Fighting рассчитывает, что боец выскажет гражданскую позицию и ответит за сказанное.

Ранее Федерация бокса России подала заявление в Генеральную прокуратуру на Рзаева. Отмечается, что Федерация провела проверку из-за инцидента, который произошел 22 мая 2024 года на соревнованиях Кулачной лиги Hardcore FC. По ее итогам было подано заявление в Генпрокуратуру, а также принято решение о дисквалификации спортсмена.

22 мая Рзаев одержал победу над россиянином Сергеем Приходько в рамках турнира организации Hardcore. После этого Рзаев вступил в перепалку с другим бойцом ММА Артуром Кулинским и назвал его «русской свиньей».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Китай ответил на идею Финляндии закончить конфликт на Украине одним звонком. Готов ли Пекин пойти на это?

      Фанаты вновь заподозрили бывшую возлюбленную Тимати в анорексии из-за нового видео

      Гроб с российским ветераном пришлось переправлять на лодке из-за отсутствия моста

      Россиянка пошла в лес и неожиданно нашла там «шерстяной фаллос»

      Словакия отказалась отправлять солдат на Украину

      Кабмин Литвы признал допустимость использования кассетных боеприпасов

      Эрдоган пригласил Путина в Турцию

      Сотрудница российской ФНС пойдет под суд за попытку получить пять миллионов рублей взятки

      Россиянин оставил негативные комментарии под постами про СВО и попал под суд

      В России назвали причины приостановки участия в ПА ОБСЕ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше