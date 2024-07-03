Федерация бокса России подала заявление в Генпрокуратуру на бойца ММА Рзаева

Федерация бокса РФ подала заявление в Генпрокуратуру на бойца ММА Рзаева

Федерация бокса России подала заявление в Генеральную прокуратуру на бойца смешанного стиля (ММА) из Азербайджана Джавида Рзаева. Об этом говорится в Telegram-канале федерации.

Отмечается, что Федерация бокса провела проверку из-за инцидента, который произошел 22 мая 2024 года на соревнованиях Кулачной лиги Hardcore FC. По ее итогам было подано заявление в Генпрокуратуру, а также принято решение о дисквалификации спортсмена.

Как уточняет «Газета.ru», после поединка Рзаев оскорбил российского бойца Артура Кулинского по национальному признаку. Позднее он извинился перед оппонентом.

В мае Федерация борьбы Дагестана начала проверку по факту избиения ребенка на соревнованиях в Оренбургской области. Об этом сообщил директор организации Махмуд Магомедов.