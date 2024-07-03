Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
1:3
Завершен
Франсиско Комесанья
Уимблдон (м)
Зенит
5:2
Завершен
Сочи
Winline Летний Кубок РПЛ
Аслан Карацев
Сегодня
13:00 (Мск)
Карен Хачанов
Уимблдон (м)
Румыния
0:3
Завершен
Нидерланды
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/8 финала
Австрия
1:2
Завершен
Турция
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/8 финала
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Партизан
BetBoom Братский Кубок|1-й тур
06:13, 3 июля 2024Спорт

Федерация бокса России подала заявление в Генпрокуратуру на бойца ММА Рзаева

Федерация бокса РФ подала заявление в Генпрокуратуру на бойца ММА Рзаева

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Федерация бокса России подала заявление в Генеральную прокуратуру на бойца смешанного стиля (ММА) из Азербайджана Джавида Рзаева. Об этом говорится в Telegram-канале федерации.

Отмечается, что Федерация бокса провела проверку из-за инцидента, который произошел 22 мая 2024 года на соревнованиях Кулачной лиги Hardcore FC. По ее итогам было подано заявление в Генпрокуратуру, а также принято решение о дисквалификации спортсмена.

Как уточняет «Газета.ru», после поединка Рзаев оскорбил российского бойца Артура Кулинского по национальному признаку. Позднее он извинился перед оппонентом.

В мае Федерация борьбы Дагестана начала проверку по факту избиения ребенка на соревнованиях в Оренбургской области. Об этом сообщил директор организации Махмуд Магомедов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Суд в Аргентине может отказать Украине в экстрадиции задержанного россиянина Игоря Чуркина. В чем его обвиняет Киев?

      В Германии рассказали о зависимости Европы от российских удобрений

      Демократы подготовили письмо Байдену с призывом уйти из предвыборной гонки

      Рианна снялась в нижнем белье на фоне пальм

      Российские военные нашли на позициях ВСУ блокнот иностранного наемника с шифрами

      В Госдуме предложили сделать 8 июля выходным для многодетных семей

      Россиянина арестовали за передачу Киеву данных об уязвимых местах

      Путин прибыл в Астану на саммит ШОС

      Демократы рассказали о желании ухода Байдена из гонки ради страны

      В Херсонской области оценили обстановку на линии боевого соприкосновения в дельте Днепра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше