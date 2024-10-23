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22:53, 23 октября 2024Спорт

Назвавшего россиянина «русской свиньей» бойца MMA избили

Пожизненно отстраненного бойца ММА Джавида Рзаева избили в московском баре

Фото: Juice Flair / Shutterstock / Fotodom

Пожизненно отстраненного азербайджанского бойца смешанного стиля (ММА) Джавида Рзаева, назвавшего оппонента «русской свиньей», избили в московском баре. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Спортсмен заявил, что отдыхал с друзьями в ресторане, когда на него напал Данил Сидоров. «Подрались мы с ним, навтыкал ему немножко. Объяснил, где раки зимуют», — поделился подробностями он.

Ранее Федерация бокса России пожизненно отстранила Рзаева от участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой организации.

Инцидент произошел на турнире Hardcore Fighting Championship 22 мая. Рзаев одержал победу над россиянином Сергеем Приходько. После поединка он вступил в словесную перепалку с другим бойцом ММА, Артуром Кулинским, в ходе которой назвал его «русской свиньей».

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      Анастасия Борисова
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