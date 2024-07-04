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14:54, 4 июля 2024Спорт

Назвавшего россиянина русской свиньей бойца MMA пожизненно отстранили

Федерация бокса России пожизненно отстранила Рзаева за оскорбление россиянина

Фото: Juice Flair / Shutterstock / Fotodom

Федерация бокса России вынесла наказание бойцу смешанного стиля (ММА) Джавиду Рзаеву за оскорбительные высказывания. Об этом сообщается на странице организации во «ВКонтакте».

Спортсмена отстранили от участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой организации. Ранее федерация также подала на Рзаева заявление в прокуратуру.

Из-за инцидента была временно приостановлена лицензия кулачной и поп-ММА лиги Hardcore Fighting Championship. Однако за признание вины и содействие федерация возобновила лицензию промоушена.

Инцидент произошел на турнире Hardcore FC 22 мая. Рзаев одержал победу над россиянином Сергеем Приходько. После поединка он вступил в перепалку с другим бойцом ММА, Артуром Кулинским, и назвал его русской свиньей.

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      Андрей Стрельцов
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