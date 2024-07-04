Назвавшего россиянина русской свиньей бойца MMA пожизненно отстранили

Федерация бокса России пожизненно отстранила Рзаева за оскорбление россиянина

Федерация бокса России вынесла наказание бойцу смешанного стиля (ММА) Джавиду Рзаеву за оскорбительные высказывания. Об этом сообщается на странице организации во «ВКонтакте».

Спортсмена отстранили от участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой организации. Ранее федерация также подала на Рзаева заявление в прокуратуру.

Из-за инцидента была временно приостановлена лицензия кулачной и поп-ММА лиги Hardcore Fighting Championship. Однако за признание вины и содействие федерация возобновила лицензию промоушена.

Инцидент произошел на турнире Hardcore FC 22 мая. Рзаев одержал победу над россиянином Сергеем Приходько. После поединка он вступил в перепалку с другим бойцом ММА, Артуром Кулинским, и назвал его русской свиньей.