Генпрокуратура проверит жалобу Федерации бокса России на бойца ММА Рзаева

Федерация бокса России подала заявление в Генеральную прокуратуру на бойца смешанного стиля (ММА) Джавида Рзаева.

Отмечается, что Федерация провела проверку из-за инцидента, который произошел 22 мая 2024 года на соревнованиях Кулачной лиги Hardcore FC. По ее итогам было подано заявление в Генпрокуратуру, а также принято решение о дисквалификации спортсмена.

Рзаев обозвал оппонента на турнире «русской свиньей»

Боец с азербайджанскими корнями победил в рамках турнира россиянина Сергея Приходько. После этого Рзаев вступил в перепалку с другим бойцом ММА Артуром Кулинским и назвал его «русской свиньей».

Ведущий призвал извиниться Рзаева, сказав, что «никто не имеет права оскорблять мать, религию и нацию». Вскоре после этого он извинился перед Кулинским.

После реакции в соцсетях Рзаев извинился еще раз публично

На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) он написал, что был на эмоциях после сложного проведенного боя.

Я с раннего детства живу в России, люблю и уважаю традиции русского народа, я являюсь гражданином Российской Федерации, у меня множество русских друзей. Я сожалею, что многими воспринято это как оскорбление русского народа, частью которого являюсь и я. Искренне прошу меня понять и простить меня за сказанные мной слова Джавид Рзаев боец ММА

Боец подчеркнул, что неоднократно извинился перед Кулинским и отметил, что в его словах не было никакого национального подтекста.