Устроителей поединка для назвавшего соперника «русской свиньей» бойца ММА Рзаева наказали

Федерация бокса России приостановила лицензию Hardcore Fighting из-за Рзаева

Федерация бокса России приостановила лицензию кулачной и поп-ММА-лиги Hardcore Fighting Championship из-за оскорбительных высказываний азербайджанского бойца смешанных единоборств (ММА) Джавида Рзаева в адрес россиянина Артура Кулинского. Об этом сообщается в Telegram-канале федерации.

В федерации заявили, что лига должна устранить выявленные нарушения и выплатить штраф. Отмечается, что организацию обяжут компенсировать вред, причиненный деловой репутации Федерации бокса России.

Ранее Федерация бокса России подала заявление на Рзаева в Генеральную прокуратуру. Отмечается, что федерация провела проверку по факту инцидента, который произошел 22 мая 2024 года на соревнованиях Кулачной лиги Hardcore FC. По ее итогам было подано заявление в Генпрокуратуру, а также принято решение о дисквалификации спортсмена. 22 мая Рзаев одержал победу над россиянином Сергеем Приходько в рамках турнира организации Hardcore. После поединка Рзаев вступил в перепалку с другим бойцом ММА Артуром Кулинским и назвал его «русской свиньей».