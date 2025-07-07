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13:04, 7 июля 2025Путешествия

Азербайджанцев стали дополнительно допрашивать в аэропортах России

Minval: Азербайджанцев стали дополнительно допрашивать в аэропортах России
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Владислав Гончаров / РИА Новости

Азербайджанцев стали подвергать дополнительным проверкам в аэропортах России. Об этом сообщило издание Minval.

По данным источника, пассажиров из Азербайджана допрашивают по прибытии в Россию. Иностранцев спрашивают, много ли у них знакомых среди граждан Украины и знаю ли они тех, кто уехал в Сирию.

Более того, рассказали очевидцы, приезжающих граждан проверяют на возможную причастность к экстремизму.

Ранее сообщалось, что спрос на туры из России в Азербайджан снизился на 40 процентов. Хотя массовых отказов от уже купленных туров нет, новые заявки практически не поступают.

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