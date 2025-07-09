Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья выслали из России

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Ибрагимова депортировали из России

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова депортировали из России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Перед вылетом в Баку из московского Шереметьево он заявил, что решение о депортации стало для него неожиданностью, уточняет РЕН ТВ.

На вопрос о том, почему его выдворяют по причине угрозы национальной безопасности России, Играгимов заявил, что не знает. Однако признался, что «чуть-чуть расстроился» из-за необходимости покинуть Россию, в которой он прожил 30 лет.

4 июля сообщалось, что главу азербайджанской диаспоры Московской области лишили российского гражданства.

Конфликт между между бывшими республиками СССР разгорелся на прошлой неделе после задержаний в Свердловской области граждан Азербайджана. Сразу после этого в Азербайджане начали задерживать россиян, в том числе руководство редакции «Sputnik Азербайджан» (новостное агентство, как и РИА Новости, входит в состав МИА «Россия сегодня»).