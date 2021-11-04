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Появились подробности жестокого избиения девушки российским бойцом MMA

Девушка боца ММА Кулинского заявила, что он избил ее из-за приступов ревности
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Фото: Telegram-канал «112»

Девушка российского бойца смешанного стиля (MMA) Артура Кулинского Алиса привела подробности того, как спортсмен избил ее. Слова россиянки появились на сайте РЕН ТВ.

30-летняя пострадавшая заявила, что однажды Кулинский сломал ей руку, однако долго извинялся, поэтому она восстановила отношения. При этом спортсмен периодически поднимал на нее руку из-за приступов ревности. В вечер нападения он напился и жестко избил девушку.

Алиса попросила о помощи в ближайшем магазине, однако продавщицы выгнали ее. «У меня волосы все были подраны, лицо все было разбито. Он меня из этого магазина вытащил, потому что мне физически с ним бороться нет смысла. Пока он тащил меня обратно до дома, появилась полиция, и мне вызвали скорую», — подчеркнула женщина.

Об инциденте стало известно 3 ноября. Алиса написала заявление в полицию из-за случившегося. Тогда отмечалось, что боец избил ее у дома за желание расстаться.

Кулинский по прозвищу «Акаб» является кандидатом в мастера спорта России, также он активно занимался боевым самбо. В смешанных единоборствах он выступает с 2016 года. На счету бойца две победы и четыре поражения в MMA.

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