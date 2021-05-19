Боец MMA вмешался в драку и оказался при смерти

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Фау Вэйк вмешался в драку и был избит. Об этом сообщает 1 NEWS.

25-летний спортсмен находится в тяжелом состоянии. Эту информацию подтвердили в полиции после того, как в СМИ появились слухи о смерти Вэйка. За участие в драке были задержаны четыре человека возрастом от 29 до 32 лет.

Вэйка поддержал Исраэл Адесанья, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Избитого спортсмена посещают фанаты и родственники. На счету Вэйка две победы в MMA.

В ноябре 2020-го произошла драка между россиянами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым. Конфликт произошел из-за денег. По словам Харитонова, Яндиев одолжил у него порядка двух миллионов долларов и отказался возвращать долг.