Харитонов выдвинул новые обвинения избившему его бойцу MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов выдвинул новые обвинения избившему его бойцу Адаму Яндиеву. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Харитонов обвинил Яндиева в мошенничестве. По словам спортсмена, боец воспользовался его доверием и хорошим расположением и обманом получил от него более миллиона рублей в 2017 году. Полиция начала проверку по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Драка между бойцами произошла 13 ноября. Злоумышленник нанес Харитонову несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Яндиев был задержан на 48 часов и отправлен в камеру СИЗО. Против него возбуждено два уголовных дела.

По словам Харитонова, причиной драки стал денежный долг. Изначально он заявил, что Яндиев одолжил у него порядка миллиона рублей и отказывался возвращать деньги. При этом бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов опроверг версию Харитонова о том, что Яндиев задолжал ему денег.

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