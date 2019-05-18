Американец избежал тюрьмы за избиение жены из UFC

Американец Арнольд Бердон приговорен к четырем годам исправительных работ за нападение на свою жену — бойца смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович. Об этом сообщает FOX Sports.
Обвинение требовало пяти лет тюремного срока. Изначально Бердона задержали за попытку убийства, хотя позже обвинение смягчили.
Инцидент произошел в ноябре 2018-го. Бердон напал на 28-летнюю жену в их общем доме. В результате избиения боец была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее перелом глазницы. При этом Остович не стала сниматься с поединка против американки Пейдж Ванзант. Их бой состоялся 19 января 2019-го в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и завершился победой последней.
Бердон также имеет опыт участия в боях MMA. На его счету семь побед и два поражения. Остович известна по участию в реалити-шоу The Ultimate Fighter. В MMA у нее четыре победы и пять поражений.