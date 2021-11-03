Девушка российского бойца MMA обвинила его в жестоком избиении

Девушка российского бойца смешанного стиля (MMA) Артура Кулинского Алиса обвинила его в жестоком избиении. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

По информации источника, 30-летняя потерпевшая написала заявление в полицию из-за случившегося. Она рассказала, что Кулинский неоднократно поднимал на нее руку, что приводило к травмам. Когда она сообщила 24-летнему спортсмену о желании расстаться, он жестко избил ее у дома. Отмечается, что свидетелями конфликта стали прохожие.

Кулинский по прозвищу «Акаб» является кандидатом в мастера спорта России, также он активно занимался боевым самбо. В смешанных единоборствах он выступает с 2016 года. На счету бойца две победы и четыре поражения в MMA.

В 2019 году американец Арнольд Бердон напал на свою жену — бойца MMA Рэйчел Остович в их общем доме. В результате избиения боец была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее перелом глазницы. Бердон был приговорен к четырем годам исправительных работ.