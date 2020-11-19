Дацик вступился за Харитонова и бросил вызов избившему его бойцу

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик в интервью YouTube-каналу TRUE GYM MMA вступился за Сергея Харитонова и бросил вызов избившему его бойцу Адаму Яндиеву.

Дацик посчитал, что Яндиев поступил подло, так как Харитонов получил тяжелые травмы. «Любое касание могло привести к смерти. Это можно квалифицировать как попытку убийства с применением кастета — не простым человеком, а профессиональным бойцом», — заявил он.

Спортсмен добавил, что готов подраться с Яндиевым через несколько месяцев, если его не отправят в тюрьму. «Я готов тебе показать, что такое нежданчик, но только в бою на ринге. Подлый, гнусный, невидимый удар, от которого ты просто уснешь в нокауте!» — подытожил он.

13 ноября Дацик был освобожден из колонии. В июне прошлого года его приговорили к году заключения за незаконное пересечение границы с Эстонией.

Драка между Харитоновым и Яндиевым произошла 13 ноября. Злоумышленник нанес Харитонову несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Против Яндиева возбудили два уголовных дела. По словам Харитонова, причиной драки стал денежный долг.