Экономика
04:15, 6 марта 2026Экономика

Власти задумали запретить таксистам задирать цены при непогоде

«Известия»: В России могут ограничить коэффициент тарифов такси при непогоде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В России рассматривают возможность зафиксировать размер повышающего коэффициента при формировании тарифов такси. Об этом пишут «Известия».

Власти обратили внимание, что в ряде регионов стоимость поездки может кратно вырастать в периоды непогоды и ЧС. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) увидела в этом основания для регулирования законодательства, и Минтранс заявил о готовности принять участие в обсуждении вопроса на площадке профильного комитета Госдумы.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что считает справедливым установить потолок цен на такси в непогоду. Компаниям, подчеркнул депутат, не стоит забывать про социальную ответственность и думать о пассажирах, которые дают им работать и зарабатывать. У последних уже появилась примета: если за окном дождь или снег — готовься заплатить за поездку в такси как минимум в полтора раза дороже. Бизнес может компенсировать недополученный заработок таксистам и проследить, чтобы они не отклоняли такие заказы, заключил законотворец.

