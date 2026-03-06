Власти задумали запретить таксистам задирать цены при непогоде

«Известия»: В России могут ограничить коэффициент тарифов такси при непогоде

В России рассматривают возможность зафиксировать размер повышающего коэффициента при формировании тарифов такси. Об этом пишут «Известия».

Власти обратили внимание, что в ряде регионов стоимость поездки может кратно вырастать в периоды непогоды и ЧС. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) увидела в этом основания для регулирования законодательства, и Минтранс заявил о готовности принять участие в обсуждении вопроса на площадке профильного комитета Госдумы.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что считает справедливым установить потолок цен на такси в непогоду. Компаниям, подчеркнул депутат, не стоит забывать про социальную ответственность и думать о пассажирах, которые дают им работать и зарабатывать. У последних уже появилась примета: если за окном дождь или снег — готовься заплатить за поездку в такси как минимум в полтора раза дороже. Бизнес может компенсировать недополученный заработок таксистам и проследить, чтобы они не отклоняли такие заказы, заключил законотворец.