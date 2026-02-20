Реклама

18:46, 20 февраля 2026Экономика

В России предложили ограничить цены на такси

Депутат Чернышов: Установить потолок цен на такси в непогоду будет справедливо
Вячеслав Агапов

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Установить потолок цен на такси в непогоду будет справедливо. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, его слова приводит РИА Новости.

Компаниям, подчеркнул депутат, не стоит забывать про социальную ответственность и думать о пассажирах, которые дают им работать и зарабатывать. У последних уже появилась примета: если за окном дождь или снег — готовься заплатить за поездку в такси как минимум в полтора раза дороже.

«Было бы справедливым, если бы компании, чья деятельность связана с такси, в рамках своей социальной миссии установили потолок роста тарифов при официально зафиксированных неблагоприятных погодных условиях. Например, максимум 50-70 процентов. А еще фиксированный тариф на такие случаи для поездок до аэропортов, вокзалов и больниц», — пояснил Чернышов.

Бизнес может компенсировать недополученный заработок таксистам и проследить, чтобы они не отклоняли такие заказы, заключил депутат.

Ограничить цены ранее предлагала и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Она предложила снизить комиссию и повысить бонусы для водителей в часы повышенного спроса, чтобы снизить цены на детские тарифы. Сейчас автомобили с детскими автокреслами стоят дороже обычных из-за дефицита этой категории таксистов.

