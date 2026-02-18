В Госдуме предложили пересмотреть формирование цен на детские тарифы в такси

В Госдуме предложили пересмотреть формирование цен на детские тарифы в такси. С соответствующей инициативой к министру транспорта обратилась глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, пишет телеканал «360».

В документе Лантратова предложила снизить комиссию и повысить бонусы для водителей в часы повышенного спроса. Она отметила, что сейчас автомобили с детскими автокреслами стоят дороже обычных из-за дефицита этой категории таксистов.

«Это повысит доступность такси для семей, уменьшит финансовую нагрузку на многодетные семьи и укрепит доверие граждан к государственной поддержке», — написала депутат.

Ранее в Госдуме предложили запретить повышение цен на такси в непогоду. Автор инициативы призвал ужесточить государственное регулирование ценообразования в сфере пассажирских перевозок.