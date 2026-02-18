Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:15, 18 февраля 2026Экономика

В Госдуме предложили пересмотреть формирование цен на детские тарифы в такси

В Госдуме предложили снизить комиссию для таксистов с детскими автокреслами
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Госдуме предложили пересмотреть формирование цен на детские тарифы в такси. С соответствующей инициативой к министру транспорта обратилась глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, пишет телеканал «360».

В документе Лантратова предложила снизить комиссию и повысить бонусы для водителей в часы повышенного спроса. Она отметила, что сейчас автомобили с детскими автокреслами стоят дороже обычных из-за дефицита этой категории таксистов.

«Это повысит доступность такси для семей, уменьшит финансовую нагрузку на многодетные семьи и укрепит доверие граждан к государственной поддержке», — написала депутат.

Ранее в Госдуме предложили запретить повышение цен на такси в непогоду. Автор инициативы призвал ужесточить государственное регулирование ценообразования в сфере пассажирских перевозок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершен очередной раунд переговоров по Украине. Мединский заявил, что было тяжело, а Зеленский огласил два спорных вопроса

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Расходы на ипотеку и аренду квартиры сравнили

    В российском городе тела умерших хранили рядом с продуктами

    В России заявление правнучки Хрущева о Крыме назвали неуместным

    В России отреагировали на санкции против Лукашенко

    В России начали сокращать бурение нефтяных скважин

    В Госдуме предложили продлить «гаражную амнистию»

    Блиновская попала в лазарет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok