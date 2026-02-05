Повышение цен на такси в непогоду предложили ограничить

«Известия»: В Госдуме предложили запретить повышение цен на такси в непогоду

В Госдуме предложили ввести верхний предел подорожания проезда в такси в периоды непогоды и ЧС. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передают «Известия».

Алгоритмически обоснованное, но порой многократное превышение базовых тарифов становится для граждан необоснованной финансовой нагрузкой — особенно в тех случаях, когда такси остается единственной опцией передвижения. Ввиду этого автор призывает ужесточить государственное регулирование ценообразования в сфере пассажирских перевозок.

«Сегодня необходим поиск баланса между экономической целесообразностью деятельности перевозчиков и защитой интересов потребителей», — отмечается в документе.

Во вторник, 27 января, поездка на такси с юго-запада Москвы до аэропорта Домодедово вышла дороже, чем перелет из столицы в Санкт-Петербург. Днем цена поездки от станции метро «Юго-Западная» до аэропорта Домодедово через сервис «Яндекс Go» составила 2346 рублей. При этом, например, стоимость билета в экономклассе на рейс «Победа» в Санкт-Петербург, запланированный на 29 января, составляет 2154 рубля.