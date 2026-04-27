Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:19, 27 апреля 2026

Банк России объяснил рост интереса россиян к ломбардам

Банк России связал рост популярности ломбардов у россиян с подорожанием золота
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Стремительный рост популярности ломбардов у россиян объясняется ужесточением контроля за микрофинансовыми организациями (МФО) и повышением мировых цен на золото. Об этом в интервью журналу «Эксперт» рассказала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

За три квартала 2025 года (последние данные) ломбарды выдали населению 288 миллиардов рублей, что на 38 процентов больше, чем годом ранее. При этом цены на золото за этот период выросли меньше — на 30 процентов.

По словам Даниловой, в качестве обеспечения по займу чаще всего выступают изделия из золота, а это значит, что ломбард готов увеличивать сумму долга. Оставшийся рост обеспечили граждане, которые не могут больше воспользоваться услугами МФО.

За весь 2024 год ломбарды выдали займы на 302 миллиарда рублей, или на четверть больше, чем в 2023-м, а их прибыль выросла на 73 процента, до 8,8 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что отдельные МФО из-за снижения доходов начали навязывать клиентам дополнительные услуги при выдаче займов, в том числе гороскопы и расклады таро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok