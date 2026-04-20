В Госдуме увидели плюс в массовых отказах россиянам в микрозаймах

Массовые отказы в микрозаймах охладят кредитный пыл россиян и не позволят усилиться долговому бремени. Об этом заявил депутат Госдумы (ГД) Каплан Панеш, его слова приводит Life.ru.

Подобную стратегию микрофинансовых организаций (МФО) зампред комитета ГД по бюджету и налогам назвал результатом ужесточения регулирования выдач кредитов руководством Центробанка. «Это хорошая новость для миллионов граждан», — констатировал Панеш.

С апреля 2026 года «серые» доходы граждан перестали учитываться при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН) кредитного заявителя. С этого времени регулятор обязал МФО рассчитывать ПДН исключительно на основе официальных данных из Федеральной налоговой службы и Социального фонда.

Изменение методики расчета ПДН в итоге привело к резкому увеличению числа отказов заявителям в предоставлении микрозаймов. Среди новых клиентов доля одобренных обращений обвалилась до 17 процентов, а для повторных — до 70 процентов.

Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин предупреждал, что миллионы россиян могут лишиться возможности получить микрозаймы. С 1 января, напоминал он, МФО лишатся возможности использовать собственные модели оценки доходов потенциальных заемщиков при выдаче мелких кредитов.

