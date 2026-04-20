Россиян начали принуждать к покупке раскладов таро при оформлении микрозаймов

IZ.RU: МФО вместе с микрозаймами навязывают россиянам услуги таро и гороскопов

Микрофинансовые организации (МФО) часто навязывают дополнительные услуги при выдаче займов, в том числе с низкой потребительской ценностью. Россиянам продают в том числе гороскопы и расклады таро, сообщил финансовый уполномоченный Юрий Воронин, передают «Известия» (IZ.RU).

Эти продукты оформляются либо вместе с судой, либо при ее продлении и даже погашении. Среди таких услуг — обучение финансовой грамотности, юридические консультации, шаблоны документов, доступы к сервисам для снижения долговой нагрузки, программы для подбора аналоговых медикаментов. Предлагают и далекие от финансового сектора услуги: расшифровку снов, расклады таро, составление натальных карт и гороскопов.

МФО регулярно применяют такие практики, но большинство их клиентов не пытаются отстоять свои права, так что жалобы на подобные случаи нечасты.

Наиболее популярные дополнительные услуги от МФО — страховые продукты и юридические консультации. Около 50 процентов решений финансового омбудсмена, которые были приняты в пользу клиента, в 2025 были связаны именно с навязыванием услуг со стороны микрофинансовых организаций.

Ранее стало известно, что россияне бросились искать «легкие» деньги в интернете — спрос на онлайн-кредиты в стране достиг годового максимума. Самый стремительный прирост продемонстрировали заявки по микрозаймам.