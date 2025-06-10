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12:50, 10 июня 2025Экономика

Ломбарды резко увеличили заработанную на россиянах прибыль

ЦБ: В 2024 году прибыль ломбардов дошла почти до девяти миллиардов рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Elnur / Фотобанк Лори

Совокупная прибыль рынка российских ломбардов увеличилась в 2024 году на 73 процента и дошла до 8,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил Банк России.

При этом рост прибыли отмечен во всех сегментах рынка. Однако самый выраженный — у крупных ломбардов, которые кредитуют клиентов под залог ювелирных изделий. Менее крупные конторы показали не столь значительный прирост.

Всего в 2024 году ломбарды выдали гражданам займы на 302 миллиарда рублей, или на четверть больше, чем год назад. Причину такой динамики регулятор видит в устойчивом повышении цен на золото. Ведь как раз под залог изделий из этого металла выдается 94 процента ссуд. Количество заключенных договоров, впрочем, осталось на прежнем уровне — 16,6 миллиона за год. Кроме того, за счет роста цен на золото увеличилась и средняя сумма займа — с 16 до 21 тысячи рублей.

ЦБ отметил, что большая часть должников стремится погасить заем самостоятельно, чтобы вернуть себе предмет залога. Так погашается 84 процента займов.

В конце сентября 2024-го сообщалось, что с начала года средний размер займа в ломбарде вырос на восемь процентов и превысил 17 тысяч рублей.

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