Российские ломбарды изменили стоимость залогов

ЦБ: в России вырос средний размер займа, выдаваемого ломбардами

С начала года портфель займов российских ломбардов вырос на 13 процентов и составил 62,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил Банк России.

По данным регулятора, спрос на кредиты в этих организациях остается стабильным. За шесть месяцев 2024 года в среднем за квартал ломбарды заключали чуть более 4 миллионов договоров. Средний размер ссуды вырос по сравнению с предыдущим периодом на восемь процентов и оказался больше 17 тысяч рублей. В ЦБ такое развитие событий объясняют повышением стоимости залогов — как правило, это золотые изделия.

Что касается количества участников этого рынка, то с начала 2024 года оно снизилось меньше чем на один процент и составило 1884 компании.

В начале сентября сообщалось, что жители РФ стали закладывать не только ювелирные украшения. Оказалось, что наряду с такими изделиями клиенты активно понесли в ломбарды золотые коронки. Как отметил один из представителей этих организаций, количество протезов удивляет даже видавших виды оценщиков.