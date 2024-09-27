Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:34, 27 сентября 2024Экономика

Российские ломбарды изменили стоимость залогов

ЦБ: в России вырос средний размер займа, выдаваемого ломбардами

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

С начала года портфель займов российских ломбардов вырос на 13 процентов и составил 62,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил Банк России.

По данным регулятора, спрос на кредиты в этих организациях остается стабильным. За шесть месяцев 2024 года в среднем за квартал ломбарды заключали чуть более 4 миллионов договоров. Средний размер ссуды вырос по сравнению с предыдущим периодом на восемь процентов и оказался больше 17 тысяч рублей. В ЦБ такое развитие событий объясняют повышением стоимости залогов — как правило, это золотые изделия.

Что касается количества участников этого рынка, то с начала 2024 года оно снизилось меньше чем на один процент и составило 1884 компании.

В начале сентября сообщалось, что жители РФ стали закладывать не только ювелирные украшения. Оказалось, что наряду с такими изделиями клиенты активно понесли в ломбарды золотые коронки. Как отметил один из представителей этих организаций, количество протезов удивляет даже видавших виды оценщиков.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Три российских пассажирских самолета получили по радио угрозы во время полета. Что говорилось в сообщениях?

      Лукашенко рассказал о страхе оказаться в плену у искусственного интеллекта

      В Бронницах простились с Романом Мадяновым

      Атмосферу Марса обнаружили запертой

      Лукашенко поручил разработать умную деревню в Белоруссии

      Президент Польши признал желание многих возобновить свзяи с Россией

      В России рассказали об ответе на приближение НАТО к границе страны

      Москвичи пережили рекордно теплую ночь

      Россиянам рассказали об осенних болезнях

      Почетный вице-президент ISU оценил слова Родниной о допуске российских юниоров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше