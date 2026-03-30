В России призвали запретить микрофинансовые организации

Глава «СР» Миронов: В России нужно создать госсистему льготного кредитования

Микрофинансовые организации (МФО) наносят существенный вред россиянам, загоняя их в долговую яму. Подобного рода конторы следовало бы запретить, заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, его слова приводит ТАСС.

Деятельность таких организаций основана на желании заработать на клиентах за счет очень высоких процентных ставок. Несмотря на это, россияне быстро привыкают к подобным финансовым продуктам, отметил Миронов. «Этот вид антинародного бизнеса нужно полностью запретить», — констатировал парламентарий.

Вместо МФО в России следовало бы создать государственную систему льготного кредитования, отметил Миронов. Речь идет о займах со ставкой два-три процента. Такая система поддержала бы потребительский спрос на внутреннем рынке, заключил он.

Ранее председатель правления АО «Национальный Банк Сбережений» Алексей Кузьмин предупредил об изменении тактики микрофинансовых организаций в России. Подобные конторы, пояснил он, стали загонять граждан в кредитную кабалу по-новому. Если раньше МФО предоставляли в основном займы «до зарплаты», отметил Кузьмин, то теперь они стали активно предоставлять средства на более длительные сроки.