В совете при Минкульте попросили вырезать голую грудь из «Матильды»

Председатель общественного совета при Министерстве культуры России Павел Пожигайло предложил свои правки для фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. О своих идеях он рассказал агентству городских новостей «Москва» во вторник, 26 июля.

«Я бы сделал это кино глубже и чтобы было меньше спецэффектов. Сократил бы "голливудские" сцены, которых там очень много», — заявил он.

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«Например, спиритические сеансы в царской семье, прикованный к стулу Данила Козловский, которого доктор лечит погружением под воду и обследует какой-то немецкий ученый, постельные сцены, голая грудь балерины», — уточнил Пожигайло.

По его словам, «Сергей Бондарчук так не снимал, Андрей Тарковский тоже». «Деликатности, присущей русской культуре, здесь не хватает. Если бы речь шла еще об Александре II, а тут все-таки святой. Не надо этого делать», — подчеркнул чиновник.

Премьера «Матильды» состоится 6 октября в Мариинском театре. В широкий прокат фильм выйдет 25 октября. В картине рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Еще не вышедший фильм неоднократно критиковали представители РПЦ.