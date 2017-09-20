Культпросвет
 

В Минкульте прокомментировали задержание лидеров «Христианского государства»

Перейти в «Мою Ленту»

Источник в правоохранительных органах подтвердил в среду, 20 сентября, причастность задержанных в Москве и Липецкой области членов организации «Христианское государство» к поджогу машин у офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя.

В Министерстве культуры РФ прокомментировали это событие. «Сегодня в средствах массовой информации появились сообщения о задержании нескольких представителей организации «Христианское государство — Святая Русь» в рамках расследования уголовного дела о поджоге автомобилей, припаркованных возле офиса коллегии адвокатов в Староконюшенном переулке в Москве. Столь эффективная работа правоохранительных органов — доказательство действенной реакции нашего государства на любые проявления экстремизма и призывы к незаконным, а тем более насильственным деяниям. Минкультуры России благодарит сотрудников МВД и лично главу ведомства Владимира Александровича Колокольцева за столь оперативные меры по обеспечению порядка и пресечению любых противозаконных действий, предпринятые в ответ на обращение Министра культуры РФ Владимира Мединского, направленное вечером 13 сентября», — говорится в сообщении, текст которого поступил в редакцию «Ленты.ру».

Ранее глава культурного ведомства России Владимир Мединский назвал цензурой и беззаконием попытки противников фильма «Матильда» запретить его показ в кинотеатрах. В сегодняшнем комментарии представители министерства также указывают: «Цели Минкультуры России всегда были открыты и абсолютно прозрачны — противостоять цензуре и обеспечить деятелям культуры свободу творчества. И их достижение было бы невозможно без поддержки правоохранительных органов. Уверены, что столь эффективное взаимодействие между министерствами позволит не только успешно реализовывать поставленные задачи, но и впредь обеспечивать законность, общественный порядок и условия для открытого диалога».

11 сентября московская полиция сообщила о начале расследования обстоятельств поджога неизвестными двух автомобилей в центре города около офиса Добрынина. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили пострадавшие от огня Honda и Mercedes, принадлежащие жителям ближайших домов. О поджоге на своей странице в Facebook сообщил и сам Добрынин, приложив к посту фотографии обгоревших автомобилей, вокруг которых были разбросаны листовки с фразой «За Матильду гореть».

В «Матильде» рассказывается об отношениях Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера ленты планировалась на 6 октября, но была перенесена на 25-е.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Задержанные после поджогов из-за «Матильды» признались в содеянном
Мединский вспомнил о цензуре из-за скандала с «Матильдой»
Последние новости
Лукашенко пояснил отсутствие Путина на учениях «Запад-2017» в Белоруссии
Бабье лето задержится в Москве до конца сентября  
Присяжные сочли членов «банды амазонок» виновными в 10 убийствах
Школьникам в Южной Каролине предложили почувствовать себя членами ку-клукс-клана
Масляков высказался о запрете шуток про президента в КВН
Приезжий из Киргизии нацарапал «Нуртилек» на мемориале Линкольна в Вашингтоне
Заявление Поклонской о задержании Калинина назвали «самой смешной новостью дня»
kultprosvet
Культпросвет 20:0913 сентября

«Не думаю, что Христос бы одобрил»

Чем закончится борьба Мединского и противников Учителя
12:0515 сентября

Нарышкин открыл выставку в честь советского разведчика Кима Филби

15:1621 августа

Мединский призвал поумерить пыл вокруг выдвижения российского фильма на «Оскар»

02:2014 сентября

Мединский отверг политическую подоплеку в деле Серебренникова

Культпросвет 00:1111 июня
Михаил Турецкий

«Повезло, что Мединский обратил внимание на наш коллектив»

Михаил Турецкий о государственной поддержке искусства
00:45 9 августа

Минкультуры отреагировало на просьбу Кадырова запретить показ «Матильды» в Чечне

12:0516 сентября

Минкульт признали потерпевшим по делу Серебренникова

03:5814 сентября

Мединский попросил МВД обеспечить порядок во время показа «Матильды»

Культпросвет 14:33 7 сентября

«Мы здесь никакого страха не испытываем»

Ректор МГСУ о тонкостях реставрации архитектурных памятников в России
16:48 1 сентября

Мединский пообещал студентам МГСУ практику в Минкульте и бесплатный музей

13:4913 сентября

Мединский вспомнил о цензуре из-за скандала с «Матильдой»

16:14 3 августа

Мединский потребовал проверить цены на реставрацию Новодевичьего монастыря

Россия
Тень отца народов
Кто и зачем поднял Сталина из могилы
Добро пожаловать в бурлеск
Мир перьев, стразов и кисточек на сосках
Московский суд решил забрать участок земли у главы Россельхознадзора
Новосибирские депутаты предложили запретить собакам лаять
Дети сломали 11 надгробий на кладбище под Нижним Тагилом
Песков прокомментировал выпады президента Литвы из-за учений «Запад-2017»
Право на смерть
Почему отказ от лечения иногда лучший выход для пациента
Все материалы
Мир
Русские идут
Морган Фриман и бывший главный разведчик ищут доказательства войны России и США
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Немецкие власти подсчитали количество предотвращенных за год терактов в ФРГ
Школьникам в Южной Каролине предложили почувствовать себя членами ку-клукс-клана
«Увидел чеченца и понял — будут унижать»
Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход
С рейхом в сердце
Любители кайзера, фюрера и Великой Германии наводят ужас на простых немцев
Шредер заявил о невозможности отказа России от Крыма
Все материалы
Бывший СССР
Беспредельный Qazaqstan
Казахским националистам не нравится кириллица, но приглянулись российские земли
Лукашенко пояснил отсутствие Путина на учениях «Запад-2017» в Белоруссии
Приезжий из Киргизии нацарапал «Нуртилек» на мемориале Линкольна в Вашингтоне
Максакова анонсировала скорое оглашение имен виновных в убийстве Вороненкова
Правительство Молдавии помешало Додону выступить в ООН
Лукашенко объявил об окончании учений «Запад-2017»‍
В Киеве анонсировали единый иск к России по поводу Крыма и Донбасса
Все материалы
Финансы
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Китай убивает биткоин
Криптовалюта обвалилась и рискует схлопнуться
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Московский Межтопэнергобанк признан банкротом
Принят закон о списании долгов крымчан перед украинскими банками
Потерявший лицензию Байкалбанк продаст буддийский храм
Все материалы
Бизнес
«Фармпроизводителям нужно перестраивать модель бизнеса»
Гендиректор BIOCAD Дмитрий Морозов о перспективах российского рынка лекарств
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Новый русский
Кто ты в России 2037 года?
СМИ узнали об увеличении финансирования «Турецкого потока»
«МегаФон» запустил IT-решение по учету ресурсов ЖКХ
Россия впервые экспортировала модернизированные вертолеты «Ночной охотник»
ЕЭК начала расследование в отношении Philips
Все материалы
Силовые структуры
«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»
Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
Мимо: «Аллигатор» дал залп по зрителям
Боевой вертолет по ошибке пустил ракеты в людей под Петербургом
Страх и ненависть на могилах
Зачем русские, кавказцы и азиаты устроили бойню на Хованском кладбище
Задержанные после поджогов из-за «Матильды» признались в содеянном
Опубликовано видео задержания лидера «Христианского государства» Калинина
Защита Никиты Белых попросит суд допросить генерала Феоктистова
Поклонская раскрыла свою роль в задержании главы «Христианского государства»
Все материалы
Наука и техника
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Минус почка
Apple показала новые iPhone и фекальные эмодзи
Двигатели Blue OriginВеселые поминки
Россия шантажирует США ракетными двигателями и пугает Китаем
Apple удалила из iOS 11 заявленные функции
Найдена самая близкая к Земле двойная черная дыра
Тим Кук назвал «разумной» цену iPhone X
Доказано спонтанное зарождение жизни
Все материалы
Спорт
Массимо Каррера«Вы специально так делаете?»
Кто убивает «Спартак»
Бубка ответил на обвинения в коррупции
СМИ сообщили о намерении жены Шумахера лечить его в США
Серена Уильямс рассказала о своей внешности и силе черной женщины
Британских паралимпийцев уличили в преднамеренном укорачивании конечностей
Александр Дюков призвал развивать в России футбольную экосистему
Бубку заподозрили в коррупции
Все материалы
Культура
Менстру-акция
Что феминистки выдают за искусство
Грязное, голое и колючее
Женское тело на фестивале Tanz im August
«Кольчугу и легинсы не смогу носить еще очень долго»
Чем жил Ричард Мэдден между «Игрой престолов» и новым сериалом по Филипу К. Дику
Исчезнувшую в 2014 году актрису нашли мертвой
Певец Сергей Лазарев назвал отвратительной установку памятника Калашникову
Кремль диагностировал у Моргана Фримана эмоциональную экзальтацию
Грудь Алисии Викандер разочаровала фанатов Лары Крофт
Все материалы
Интернет и СМИ
Павел ДуровТретий лишний: братья Дуровы против экс-сотрудника «ВКонтакте»
Приставания Дурова к жене работника обернулись иском на 100 миллионов рублей
У стен есть уши
Кто создал самую мощную интернет-цензуру в мире
Карманный патриот
Китайцев покупают и превращают в покорную интернет-армию
Ненавистника пухлых женщин раскритиковали и унизили plus-size модели
Масляков высказался о запрете шуток про президента в КВН
В сети обеспокоились психикой Екатерины Андреевой после поста о вине
Странные штаны Цукерберга разбудили фантазию пользователей сети
Все материалы
Ценности
Бочком с язычком
Что творили на Лондонской неделе моды дизайнеры и их гости
Studio F.A. Porsche создала суперъяхту с подачи российского дизайнера
Россиянам предложили полуметровую скульптуру льва из черного хрусталя
Шведы предложили парфюмерию с запахом кокоса и марихуаны
Reebok в Кузьминках призовет москвичей стать людьми
Французы подчеркнули женские прелести полупрозрачными топами с черным кружевом
Южнокорейский бьюти-блогер с пятью парами глаз изумила ценителей моды
Все материалы
Путешествия
Kissing – Petting – Fucking
Самый сексуальный маршрут Европы
Пирог для патриота
Где готовят самые русские десерты в мире
Названы самые популярные у российских туристов города СНГ
Названы главные причины недовольства туристов Крымом
Российские туроператоры отказались от полетов на Кубу из-за «Ирмы»
Определены самые дешевые направления перелетов в октябре
Россиянин купил путевку в Сочи за 436 рублей
Все материалы
Из жизни
В рот не лезет
Что бывает, когда амстердамский повар использует еду не по назначению
«У людей текла кровь, все кричали»
Обнаженная модель попала в египетскую тюрьму за танец в храме
«Могу позволить себе больше, чем в России»
История жителя тульской глубинки, уехавшего на Бали и отказавшегося возвращаться
Британский дизайнер придумал сумку в виде волосатого пуза
Беженка из Ирака вернула берлинской пенсионерке забытые 14 тысяч евро
Прокуратура Женевы нашла спустивших в унитаз 100 тысяч евро женщин
Меланию Трамп возмутило ее фото в рекламе хорватских курсов английского языка
Все материалы
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Тест-драйв самого мощного Kia Soul
Длительный тест 204-сильного кроссовера: итоги и сравнение с обычной версией
8 фактов про новый LC Prado
Все, что нужно знать о посвежевшем внедорожнике Toyota прямой сейчас
10 величайших автомобилей Германии
Немецкие автомобили, творившие автомобильную историю
Прогнивший прототип ВАЗ-2110 оценили в 250 тысяч рублей
Hyundai назвала немецкие технологии «глупыми»
Nissan вышел из состава акционеров «АвтоВАЗа»
Все материалы
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы