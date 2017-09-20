В Минкульте прокомментировали задержание лидеров «Христианского государства»

Источник в правоохранительных органах подтвердил в среду, 20 сентября, причастность задержанных в Москве и Липецкой области членов организации «Христианское государство» к поджогу машин у офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя.

В Министерстве культуры РФ прокомментировали это событие. «Сегодня в средствах массовой информации появились сообщения о задержании нескольких представителей организации «Христианское государство — Святая Русь» в рамках расследования уголовного дела о поджоге автомобилей, припаркованных возле офиса коллегии адвокатов в Староконюшенном переулке в Москве. Столь эффективная работа правоохранительных органов — доказательство действенной реакции нашего государства на любые проявления экстремизма и призывы к незаконным, а тем более насильственным деяниям. Минкультуры России благодарит сотрудников МВД и лично главу ведомства Владимира Александровича Колокольцева за столь оперативные меры по обеспечению порядка и пресечению любых противозаконных действий, предпринятые в ответ на обращение Министра культуры РФ Владимира Мединского, направленное вечером 13 сентября», — говорится в сообщении, текст которого поступил в редакцию «Ленты.ру».

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Ранее глава культурного ведомства России Владимир Мединский назвал цензурой и беззаконием попытки противников фильма «Матильда» запретить его показ в кинотеатрах. В сегодняшнем комментарии представители министерства также указывают: «Цели Минкультуры России всегда были открыты и абсолютно прозрачны — противостоять цензуре и обеспечить деятелям культуры свободу творчества. И их достижение было бы невозможно без поддержки правоохранительных органов. Уверены, что столь эффективное взаимодействие между министерствами позволит не только успешно реализовывать поставленные задачи, но и впредь обеспечивать законность, общественный порядок и условия для открытого диалога».

11 сентября московская полиция сообщила о начале расследования обстоятельств поджога неизвестными двух автомобилей в центре города около офиса Добрынина. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили пострадавшие от огня Honda и Mercedes, принадлежащие жителям ближайших домов. О поджоге на своей странице в Facebook сообщил и сам Добрынин, приложив к посту фотографии обгоревших автомобилей, вокруг которых были разбросаны листовки с фразой «За Матильду гореть».

В «Матильде» рассказывается об отношениях Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера ленты планировалась на 6 октября, но была перенесена на 25-е.