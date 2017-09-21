На автобусах Владивостока появилась антиреклама «Матильды»

На городских автобусах Владивостока появились баннеры, призывающие жителей игнорировать прокат фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В частности, рекламный плакат размещен на автобусах маршрута №54. На нем написано, что «это не просто фильм, а исторический выбор народа». И содержится призыв «СтопМатильда».

В компании «Каслар», курирующей этот маршрут, сообщили, что контракт на расклейку баннеров заключили две компании — «Нью Тон» и «Продвижение». Обе занимаются исключительно рекламными и PR-услугами.

в «НьюТоне» агентству «Интерфакс» отказались предоставить данные о том, кто или какая организация заключила контракт на изготовление и размещение плакатов, сославшись на коммерческую тайну.

Портал NewsVL уточняет, что плакаты размещены только на автобусах, принадлежащих коммерческим компаниям.

В мэрии Владивостока РИА Новости заявили, что в курсе подобной рекламы, но не вмешиваются в частные дела транспортных компаний. «Нам важно, чтобы соблюдался маршрут, график движения, а вся наружная реклама на автобусах — не в нашей компетенции», — заявил представитель горадминистрации.

В краевом УФАС агентству сообщили, что не получали жалоб по этому поводу.

Владивосток стал первым городом страны, где состоялся показ фильма. 11 сентября картину продемонстрировали в «Иллюзион парке». Зрители раскупили билеты менее чем за сутки. Всего было продано около 500 билетов.

В широкий прокат фильм «Матильда» выйдет 26 октября. В нем рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий общественный резонанс. В частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

