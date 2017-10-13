«Синема парк» и «Формула кино» вернули «Матильду» в прокат

Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» объявила о возвращении в прокат фильма «Матильда». Об этом со ссылкой на пресс-службу сети сообщает Rambler News Service.

«Активная работа правоохранительных органов и принятые ими меры по разрешению напряженной ситуации вокруг фильма Алексея Учителя позволили руководству объединенной сети принять решение о возвращении кинокартины в репертуар своих кинотеатров», — говорится в сообщении прокатчика.

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В сентябре сеть заявила о решении не показывать в своих кинотеатрах «Матильду» после поступивших угроз.

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы Учителя, в сентябре рассказал об угрозах поджога сотни кинотеатров из-за «Матильды». По его словам, предостережения получили и другие организации, связанные с прокатом картины.

В «Матильде» рассказывается об отношениях цесаревича Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера запланирована на 23 октября.