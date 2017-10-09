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Инициативу причислить Поклонскую к лику святых прокомментировали в РПЦ

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Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Зампред синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношению с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в понедельник, 9 октября, прокомментировали Агентству городских новостей «Москва» появление петиции с требованием канонизировать депутата Госдумы Наталью Поклонскую.

«Я считаю, что данная инициатива не имеет никакого отношения к Русской православной церкви и запущена по меньшей мере неумными людьми», — отметил он.

Вопрос о возможной реализации этой идеи ставить, по мнению Кипшидзе, несерьезно. Авторы петиции, появившейся на портале Chage.org в воскресенье, 9 октября, как он говорит, «пытаются подобными действиями вообще поставить под сомнение церковные представления о канонизации как таковой».

Петицию подписали чуть более одной тысячи человек. В ней предлагается прославить бывшего прокурора Крыма как «святую безгрешную» женщину, которая «первой увидела мироточащий бюст Николая II» и ведет «непримиримую борьбу со злом».

На том же портале есть и несколько других петиций, посвященных деятельности Поклонской. Наиболее популярная, собравшая более 20 тысяч подписей, за то, чтобы лишить ее депутатского мандата из-за борьбы с выходом на экраны фильма «Матильда» Алексея Учителя, посвященного роману канонизированного в лике страстотерпца императора Николая II с балериной. Создателей картины депутат винит в оскорблении чувств верующих.

В марте 2017 года церковная комиссия не выявила обнаруженных Поклонской следов мироточения на бронзовом бюсте Николаю II и его иконах в часовне при прокуратуре Симферополя. К этой скульптуре, по словам депутата, приходят за исцелением люди с больными детьми.

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