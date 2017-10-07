Для доказательства связи Николая II и балерины предложили эксгумировать бабушку

Депутат Госдумы первого и второго созывов, а также бывший член Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Севенард заявил о готовности эксгумировать останки его бабушки Целины Севенард, чтобы доказать, что ее родила балерина Матильда Кшесинская от императора Николая II. Об этом он заявил в интервью изданию URA.RU.

По словам Севенарда, его семья располагает косвенными доказательствами родства с монаршей семьей: фотографией, на которой запечатлена Матильда Кшесинская, якобы беременная его бабушкой и не скрывавшая, что отец ребенка — император.

Для получения прямых доказательств родства бабушки с династией Романовых Севенард предложил эксгумировать, а после перезахоронить останки его бабушки в Петропавловской крепости. Он выразил уверенность, что анализы будут точными.

«Например, для тестов на ДНК, которые взяли у моего отца и дяди, потребуются сложные лабораторные исследования, поскольку связь там через дочь и степень ошибки присутствует. Но если сравнивать ДНК бабушки и Николая (отца и дочери), то тут ошибки быть не может. Учитывая важность событий, мы готовы пойти на это», — заявил бывший парламентарий.

Он отметил, что встречался с Натальей Поклонской, которая выступает против фильма «Матильда», повествующего об отношениях императора и балерины, и представил ей свою версию событий в виде книги и диска с фильмом. Депутат, по его словам, его поблагодарила, но не стала знакомиться с предложенными материалами.

Ранее в сентябре Поклонская нашла признаки коррупции в схемах финансирования «Матильды». В фильме рассказывается об отношениях Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера ленты планировалась на 6 октября, но была перенесена на 23-е: экстремисты угрожали сжигать кинотеатры, если те согласятся показывать ленту. Поклонская активно выступает против «Матильды», утверждая, что картина оскорбляет чувства верующих.