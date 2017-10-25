В Госдуме опровергли наличие украинского гражданства у Поклонской

Все депутаты Госдумы обладают только российскими паспортами и будут автоматически лишены своего статуса при обнаружении иного гражданства. Об этом в среду, 25 октября, заявил вице-спикер нижней палаты парламента, руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что у депутата Госдумы Натальи Поклонской имеется украинский паспорт. «Тем, кто делает такие заявления, могу посоветовать одно: учите матчасть. В соответствии с российским законодательством депутат Государственной Думы не может иметь двойное гражданство», — подчеркнул единоросс.

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Он напомнил, что Центризбирком проверяет наличие второго гражданства у всех кандидатов в депутаты.

На взгляд Неверова, заявления о двойном гражданстве звучат с единственной целью: попытаться дискредитировать человека. «Если у кого-то есть необходимость получить подтверждающие документы, пусть они к нам обратятся официально, мы можем им предоставить документацию, подтверждающую, что Наталья Поклонская является гражданином только одной страны — Российской Федерации», — заключил вице-спикер.

Ранее в октябре издание «Украинская правда» сообщало, что ни миграционная служба Украины, ни МИД, ни другие дипломатические учреждения не присылали президенту страны представление о лишении Поклонской украинского гражданства.

Сама Поклонская объясняла, что из украинского гражданства она вышла еще в 2014 году по указу тогдашнего президента республики Виктора Януковича.