В Москве накануне премьеры «Матильды» проверили 7 кинотеатров после угроз

В Москве после звонков о подозрительных предметах были эвакуированы семь кинотеатров. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

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«Эвакуированы семь кинотеатров на улицах Богданова, Мартыновской, Юных Ленинцев, Васильевской, Люблинской, Зубовском бульваре, Варшавском шоссе. Угроза взрыва пока не подтвердилась ни в одном из них», — отметил собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД России сообщили, что полиция проводит все необходимые мероприятия, устанавливается личность звонившего.

Анонимные звонки о заложенных бомбах впервые были зафиксированы 11 сентября этого года. Ни в одном случае информация о минировании не подтвердилась. За все это время были эвакуированы более миллиона человек.

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Звонки о «минировании» кинотеатров поступили накануне выхода в прокат фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Задолго до появления кинокартины на экранах она вызвала бурную критику со стороны православных активистов. На их сторону встала депутат Госдумы Наталья Поклонская, потребовавшая запретить показ картины и признать ее экстремистской. Она написала более 40 обращений в Генпрокуратуру с требованием проверить ленту на предмет нарушений законодательства. Ничего противозаконного в фильме обнаружено не было.

Сюжет фильма строится вокруг романа будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. В картине есть постельные сцены цесаревича с танцовщицей, поэтому часть верующих считает, что таким образом фильм оскорбляет их чувства.