Смотрящая в хрустальный шар собака-провидец развеселила пользователей сети

Пользователь Reddit под ником SmallRubyTouringHat опубликовал фотографию, где его пес пристально смотрит в хрустальный шар. Подписчики решили, что его питомец обладает паранормальными способностями.

«Моя собака может видеть тротуар в отражении хрустального шара, поэтому она следит за людьми и машинами, но выглядит так, будто она видит будущее», — поделился автор поста.

За один день публикация набрала более 80 тысяч лайков. Многие шутливо называли питомца «настоящим всевидящим оком» и «истинным пророком». Один из подписчиков предложил хозяину запустить рекламу: «Чтение лапы каждый четверг в 16:00».

Сотни комментаторов предполагали, что пес мог бы увидеть в шаре. «Я вижу прогулку в своем ближайшем будущем. Поводок у двери», — иронизировали юзеры. Другие были более жестокими: «Я вижу какашку на твоей подушке, если ты не дашь мне немного стейка», — писали они.

Некоторые решили задать собаке-провидцу важные для них вопросы. «Попросите его узнать, вырастет ли цена биткоина до миллиона долларов в год, и сообщить», — просил комментатор Magnetobama.

Ряд пользователей предостерегли автора поста от игр с хрустальным шаром. «Просто стоит иметь в виду, что если солнечный свет попадет на хрустальный шар под прямым углом, это может привести к пожару. Кристалл будет действовать как увеличительное стекло», — писали они. Некоторые замечали, что сами стали жертвами такого несчастного случая.

Ранее посетители Reddit высмеяли сотрудницу ресторана, которая случайно опрокинула кастрюлю с соусом. Ее нелепый вид породил массу шуток в сети.

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